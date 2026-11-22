2026 yılının 22 Kasım Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu mevsimin tipik özelliklerini gösteriyor. Şehirde beklenen hava serin ve hafif rüzgarlı. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Bulutlu hava, karamsar bir görünüm yaratıyor. Hafif rüzgar ise gün içinde serinleticidir. Tekirdağ’da yaşayanlar için dışarıda vakit geçirmek oldukça elverişli. Ancak gün içinde hafif yağışlar olabilir. Yanınıza şemsiye almayı unutmamalısınız.

Bugünkü hava durumu serin ve rüzgarlı. Bu tür hava koşullarında giyimde kat kat örtünmek mantıklıdır. Mevsim geçişlerinde sabah soğuk olabiliyor. Gün ortasında ise sıcaklıklar yükselebiliyor. Akşam saatlerinde serin hava tekrar etkili oluyor. Günün başında giysi seçimini buna göre yapmak akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Tekirdağ'da değişken olacak gibi görünüyor. Meteorolojik verilere göre hafta içinde sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Bu, soğuk havaların yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacağı anlamına gelir. Önümüzdeki günlerde hafif yağış bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenler için dikkatli plan yapmak önemlidir. Hafif yağış beklentisi olduğundan hava tahminlerini kontrol etmek güzel bir fikir.

Rutininize dahil edebileceğiniz önlemler var. Hava durumunu takip etmek ani değişikliklere hazırlıklı olmanızı sağlar. Şemsiye ve yağmurluk gibi önlemler almaya özen gösterin. Dışarıdaki serin havadan olumsuz etkilenmemek için bunlar faydalıdır. Mevsim geçişinde havaların soğuması bağışıklık sistemimizi etkileyebilir. Bol sıvı almayı ihmal etmemek ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekir. Tekirdağ'da önümüzdeki günler için hazırlığınızı yapmalısınız. Keyifli ve sağlıklı bir hafta geçirme şansınız artar. Hava durumuna dikkat ederek önlemleri almak günlerinizi keyifli hale getirir.