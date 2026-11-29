Tekirdağ hava durumu için 29 Kasım 2026 Pazar gününe ait doğrulanmış anlık tahmin verisine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklık, rüzgâr, yağış ihtimali hakkında kesin bilgi vermek doğru olmaz. “Bugünkü hava nasıl?” sorusunu yanıtlamak için güncel yerel tahmini kontrol etmek gerekir.

Kasım sonunda Tekirdağ’da hava genellikle serin, değişken olabilir. Bulutlanma, zaman zaman yağış, kıyı kesimlerinde hissedilen rüzgâr görülebilir. Bunlar 29 Kasım için doğrulanmış tahmin değil, mevsimsel genel beklentidir.

Dışarı çıkarken katmanlı giyinmek yararlı olabilir. Rüzgârı kesen bir üstlük bulundurun. Yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için güncel tahmin olmadan belirli sıcaklıklar, yağış saatleri vermek mümkün değil. Kasım sonunda sıcaklık, rüzgâr kısa sürede değişebilir. Yolculuk veya açık hava planı öncesinde son tahmini kontrol edin.