1. Kömürlü termik santraller yaklaşık 200 bin erken ölümle ilişkilendiriliyor!



Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) tarafından hazırlanan bir araştırma, Türkiye'deki büyük kömürlü termik santrallerin 1965-2020 yılları arasındaki kümülatif sağlık etkilerini inceledi. Araştırmanın hesaplamalarına göre bu dönemde kömürlü santrallerden kaynaklanan hava kirliliği yaklaşık 196 bin erken ölümle ilişkilendirildi. Aynı çalışmada sağlık maliyetinin 320 milyar avroya kadar ulaşabileceği tahmin edildi. Bu rakamlar doğrudan kaydedilmiş ölüm sayıları değil, hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerini modelleyen araştırmanın sonuçları.

2. Hava kirliliği akciğerlerden kalbe kadar pek çok organı etkiliyor.



Kömürün yakılması sırasında ortaya çıkan ince partikül maddeler ve diğer kirleticiler, solunum yoluyla vücuda girebiliyor. Özellikle PM2.5 olarak adlandırılan çok küçük parçacıklar, akciğerlerin derin bölgelerine ulaşarak sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzun süre kirli havaya maruz kalmak astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğer kanseri ve kalp-damar hastalıkları riskini artırabiliyor. Bu nedenle termik santrallerin çevresindeki hava kalitesinin düzenli olarak ölçülmesi ve emisyonların sıkı biçimde denetlenmesi büyük önem taşıyor.

3. Çocuklar ve anne adayları hava kirliliğinden daha fazla etkilenebiliyor.



Hava kirliliği herkes için risk oluştururken çocuklar ve hamileler gibi hassas gruplar açısından daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor. HEAL'in Türkiye araştırmasında, 1965-2020 dönemindeki kömür kaynaklı kirlilikle 117 binden fazla erken doğum vakası ilişkilendirildi. Aynı çalışmada çocuklarda bronşit vakaları ve astım belirtileri nedeniyle yaşanan sağlık yükü de hesaplandı. Bu veriler, kömürlü termik santrallerin etkilerinin yalnızca bugün yaşayan yetişkinlerle sınırlı kalmadığını, çocukların sağlıklı gelişimini de ilgilendirdiğini gösteriyor.

4. Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre temiz havaya sahip il yok!



Temiz Hava Hakkı Platformu'nun hazırladığı Kara Rapor 2025, Türkiye'deki hava kirliliğinin boyutlarını ortaya koyuyor. Raporda incelenen 2024 yılı ölçümlerine göre hiçbir ilin yıllık ortalama hava kalitesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği kılavuz değerlere ulaşamadı. Trafik, sanayi faaliyetleri ve fosil yakıt kullanımı, hava kirliliğinin önemli kaynakları arasında yer alıyor. Bu tablo, yalnızca termik santrallerin bulunduğu bölgelerde değil, ülke genelinde hava kirliliğini azaltacak politikaların gerekli olduğunu gösteriyor.

5. Termik santraller çevredeki su kaynaklarını ve yaşam alanlarını da tehdit edebiliyor.



Kömürlü termik santrallerin çevresel etkileri yalnızca bacalardan çıkan emisyonlarla sınırlı değil. Santrallerin soğutma amacıyla su kullanması, maden faaliyetleri ve kömür yakılması sonucunda ortaya çıkan kül gibi atıklar da çevre üzerinde baskı oluşturabiliyor. Atıkların uygun biçimde depolanmaması veya su kaynaklarına karışması, toprağı ve su ekosistemlerini kirletebiliyor. Bu nedenle kül depolama alanlarının güvenliği, atık yönetimi ve yerel halkın içme suyuna erişimi sıkı biçimde denetlenmeli.

6. Hava kirliliği uyku kalitesini ve günlük yaşamı da etkileyebiliyor.



Kirli hava, yalnızca uzun vadeli hastalıklarla değil, günlük yaşam kalitesiyle de ilişkili. Partikül maddeler ve diğer hava kirleticileri solunum yollarını tahriş ederek öksürük, nefes darlığı ve gece boyunca rahatsızlık hissine neden olabiliyor. Hava kirliliği ile uyku sorunları arasında ilişki bulunduğunu gösteren araştırmalar da var; ancak bu etkinin büyüklüğü, maruz kalınan kirleticilere ve kişisel sağlık koşullarına göre değişebiliyor. Kaliteli uyku ve sağlıklı bir yaşam için hava kirliliğinin azaltılması, özellikle yoğun sanayi bölgelerinde yaşayan insanlar açısından önemli.

7. Kömürden uzaklaşmak hem sağlığı hem de çevreyi koruyabilir.



Kömürlü termik santrallerin yol açtığı sağlık yükünü azaltmanın yollarından biri, enerji üretiminde fosil yakıtlara bağımlılığı kademeli olarak düşürmek. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, enerji verimliliğini artırmak ve elektrik şebekelerini güçlendirmek bu dönüşümün önemli parçaları arasında yer alıyor. Bununla birlikte mevcut santrallerde emisyon denetimlerinin sıkılaştırılması, atıkların güvenli biçimde yönetilmesi ve hava kalitesi verilerinin kamuoyuyla paylaşılması da gerekiyor. Enerji politikalarının yalnızca elektrik üretim miktarını değil, insanların sağlığını ve çevre üzerindeki maliyetleri de dikkate alması büyük önem taşıyor.