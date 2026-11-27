İstanbul'da hakkında 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 ayrı suçtan aranan Selim Işık, saklandığı adresteki gizli bölmede yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan Işık'ın, Üsküdar'daki bir adreste saklandığı tespit edildi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Işık, gizlendiği özel bölmede yakalandı.

Bakanlığın açıklamasında, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden hiçbir suçlunun sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, operasyonda görev alan polisler ile ilgili kurumlar ve emeği geçenler tebrik edildi.

Kamuoyunda "Tilki Selim" lakabıyla bilinen Işık'ın, geçmiş yıllarda uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarla gündeme geldiği öğrenildi.

‘YEŞİL’ ADINA HARAÇ TOPLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Selim Işık’ın adı, 1990’lı yıllarda Susurluk skandalının kilit isimlerinden “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’la birlikte gündeme gelmişti. Işık’ın o dönemde Yıldırım adına haraç topladığı iddia edilmişti. Yıldırım’ın Işık’a yönelik “Yalnız yedirmezler adama. Yalnız yiyen adama da bir gün kustururlar” sözleri de kamuoyuna yansımıştı.

Işık, iki yıl önce de İstanbul’da uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen bir operasyonda, aralarında Orhan Ünğan’ın da bulunduğu bir grupla birlikte yakalanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Üsküdar’daki operasyona ilişkin açıklamasında “Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden hiçbir suçlunun sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz.” ifadesini kullandı.