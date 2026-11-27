ASAL Araştırma kasım ayında vatandaşa gündemdeki birçok başlığa ilişkin sorular yöneltti. 2005 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada muhalefetten ekonomiye dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
İşte ankette yöneltilen sorular ve verilen yanıtlar:
Sizce muhalefet partileri Türkiye'yi yönetebilir mi?
- Hayır, yönetemez: Yüzde 51,6
- Evet, yönetebilir: Yüzde 36
- Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 12,4
MUHALEFETİN ADAYINDA YAVAŞ AÇIK ARA FARKLA ÖNDE
Sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Mansur Yavaş: %24.0
- Ekrem İmamoğlu: %11.4
- Özgür Özel: %7.2
- Selahattin Demirtaş: %6.0
- Yavuz Ağıralioğlu: %2.2
- Fatih Erbakan: %1.8
- Kemal Kılıçdaroğlu: %1.5
- Ali Babacan: %0.9
- Başka biri: %3.0
- Hiçbiri: %5.2
- Fikrim yok/Cevap yok: %36.8
ÇOĞUNLUK ERKEN GENEL SEÇİMDEN YANA
Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?
- Evet: %58.5
- Hayır: %32.0
- Fikrim yok/Cevap yok: %9.5
EKONOMİ YÖNETİMİNE GÜVENDE DİKKAT ÇEKEN ORANLAR
Ekonomi yönetimine güveniyor musunuz?
- Hiç güvenmiyorum:%38.4
- Güvenmiyorum:%35.0
- Ne güveniyorum, ne güvenmiyorum:%10.2
- Güveniyorum: %8.6
- Çok güveniyorum: %1.8
- Fikrim yok/Cevap yok: %6.0
Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?
- Enflasyonun yüksekliği: %30.1
- Yatırım fonu ve borsa krizi: %17.5
- Gıda fiyatlarındaki artış: %12.2
- Kira ve konut fiyatlarındaki artış:%5.0
- Elektrik,su, doğalgaz ve aidatların yüksekliği: %4.8
- İşsizlik: %4.6
- Faizlerin yüksekliği: %4.6
- Ekonomi yönetimi:%4.2
- Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %3.0
- Diğer: %5.3
- Sorun yok: %1.7
- Fikrim yok/Cevap yok:%7.0