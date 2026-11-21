Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi hal pazarı içerisinde yaşandı. İddiaya göre, sebze ve meyve kasaları yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın çekici kısmını sardı. Yapılan ihbarla olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Cep telefonuna kamerasına yansıyan yangında tırda yaşanan patlamalar ise kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır