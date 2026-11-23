Kaza geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Dilovası Rampası mevkiinde ilerleyen tır, henüz bilinmeyen bir nedenle makasladı. Tırın yolu kapatmasıyla birlikte güzergah kapandı. Olay nedeniyle kara yolunda araç kuyruğu oluşurken, yaşanan makaslama anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan, Dilovası Rampası mevkiinde daha önce de ölümlü kazalar yaşanmıştı. 15 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 Ağustos 2023 tarihinde aynı noktada bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır