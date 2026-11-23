Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaybolduktan sonra bir vatandaşın gördüğü aslan izini kaybettirdi. Dişi aslanı arama çalışmaları aralıksız sürerken aslan henüz bulunamadı.

Fotoğraf sosyal medyadan alınmış olup doğruluğu teyit edilememiştir. Temsili olarak kullanılmıştır.

ASLANI BULMAK İÇİN SEFERBERLİK SÜRÜYOR

İstanbul Sarıyer'de dün akşam saatlerinde görülen ve yakalama çalışmaları başlatılan aslan için ekipler saatlerdir çalışmalarını sürdürüyor.

Aslanı görüp yerini bildirdiğini belirten Arda Koç, "Olayı ilk duyduktan sonra aracımla ben de aslanı aramaya çıktım. Hani bir görürüm umuduyla arabamı alıp dışarı çıktım gezinmeye. Bölgede yaşayan fazlasıyla halk var, çoluk çocuk geziyor buralarda. Arabayla gezerken bir anda önüme atladı. Başta bir korktum. Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim. 5 dakika sonra son görülen konumdaydık" diye konuşmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Sarıyer'de kaybolan dişi aslan olayı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin re’sen soruşturma başlatırken, aslanın sahibinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.

ÇEVREDEKİ VİLLALARDAN KAÇTI İDDİASI

Ekipler, aslanın kime ait olduğunu belirlemek için de çalışmalarına aralıksız devam ederken hayvanın çevredeki villalardan birinde yaşayan kişiye ait olduğu öne sürüldü.