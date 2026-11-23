Erciş ilçesinde gündüz başlayan yağmur yağışı gece de devam edince adeta hayat felç oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Erciş ve çevresinde etkili olan yağmur yağışı cadde ve sokakları göle çevirdi. Birçok yerde su birikintisi oluşurken, bazı sitelerin bahçeleri ve bodrum katları ise suyla doldu.

Erciş ilçesi Camikebir Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesi sularla dolarken bodrum kattaki daireleri ise su bastı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, vidanjör, polis ekipleri gönderildi. Eşyaların zarar gördüğü evde itfaiye ekipleri kapanan rögarları açarak suyu tahliye etti.

Evini su basan Kutbettin Efe, 2-3 senedir yağmur yağdığında evini su bastığını belirterek, "Eşyalarım sular içinde kaldı. Buradan yetkililere sesleniyorum, derdimize bir çare bulsunlar" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır