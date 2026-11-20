Trabzon'da hava durumu değişken. Bugün, 20 Kasım Cuma 2026 tarihi itibarıyla genelinde bulutlar hakim. Sıcaklık gün içinde 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Trabzon’un nemli havası, ferah bir ortam sunuyor. Zaman zaman rüzgar etkili oluyor. Rüzgar, hissedilen sıcaklığı serinletici bir şekilde etkiliyor. Bugünkü hava, ılımlı ve hafif rüzgarlı bir gün olarak öne çıkıyor.

Bu mevsimdeki iklim, yerel halk ve ziyaretçiler için önemli bir konu. Bulutlu hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için fırsat sunuyor. Rüzgar rahatsız edici değil. Ancak, hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkmadan önce şemsiye almak faydalı olabilir. Beklenmedik yağışlara karşı koruma sağlar. Sıcaklık ani değişimler gösterebilir. Kat kat giyinmek, akşam saatlerinde serinliğe karşı vücut ısısını korur.

Gelecek günlerde hava durumunda dikkat çekici değişiklikler var. 21 ve 22 Kasım tarihlerinde yağışlı hava bekleniyor. 23 Kasım’da ise daha sakin bir hava deneyimlenecek. Gün içinde sıcaklık 18 ile 21 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Ziyaretçiler ve yerel halk, hava koşullarını dikkate almalı. Özellikle yağışlı günlerde dış mekân aktivitelerini planlamak önemli.

Trabzon hava durumu, değişkenlik gösteriyor. Bugün hava bulutlu. Sıcaklık ılımlı rüzgar ile birlikte düşüyor. Önümüzdeki günlerde yağışların olacağı unutulmamalı. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak plan yaparsanız, Trabzon keyifli geçecektir. Hazırlık yaparak, bu güzel şehri en iyi şekilde deneyimleyebilirsiniz. Doğası ve kültürü ile dolu bir zaman geçirmek mümkün.