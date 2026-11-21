Trabzon, 21 Kasım Cumartesi 2026'da serin ve yağışlı bir hava ile güne merhaba ediyor. Bu, bölge halkı için tipik bir kış günü hissiyatı yaratıyor. Trabzon hava durumu, sabah saatlerinde 19 - 20 derece arasında değişiklik gösteriyor. Gün boyunca sıcaklıkların 18 derece civarına düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde başlayacak yağışlar, gün ortasına kadar sürecek. Daha sonra, akşam saatlerinde etkisini yitirebilir. Bu durum, Trabzon sahilinin iklim özelliklerinden biri. Yüksek nem oranı ve rüzgarlı hava, kış mevsiminde sık karşılaşılan hava koşulları arasında yer alıyor.

Bugün için genel olarak, Trabzon'da bulutlu ve kapalı bir hava hakim. Havanın kararmasıyla birlikte sıcaklık daha da düşecek. Gece sıcaklıkların 16 - 17 dereceye kadar inmesi olası. Bu nedenle, dışarıda geçirilecek zamanlarda kalın giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Hava durumu özellikle dışarıda aktivitelerde bulunmayı planlayanlar için önem taşıyor. Bugünkü hava için şemsiyeyi yanınıza almayı unutmayın. İlerleyen saatlerde yağış ihtimali yüksek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Pazar günü yağışların yerini kısmi güneşli bir havaya bırakması bekleniyor. Sıcaklık değerlerinin 19 - 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Ancak hafta ortasında hava şartlarının tekrar değişmesi muhtemel. Görünümün bulutlu hale gelmesi olası. Trabzon'un ikliminin doğal döngüsünde bu tür değişimler sıkça görülüyor.

Hava koşullarına karşı alınabilecek önlemleri unutmamak gerekiyor. Özellikle dışarıda zaman geçirecek olanlar için yağışlı havalarda kaygan zemin ve ani sıcaklık düşüşlerine dikkat etmek önemli. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar, dış mekan aktivitelerinde rahat etmenizi sağlayacaktır. Rüzgarlı havalarda, şemsiyenizin dayanıklılığına dikkat etmekte yarar var. Aksi takdirde beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Trabzon'da bugünkü hava durumu lokal bir serinlik ve yağış getiriyor. Önümüzdeki günlerde daha dengeli ve güneşli bir hava bekleniyor. Yapacağınız etkinlikleri planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmayı unutmayın.