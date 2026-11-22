Trabzon hava durumu, 22 Kasım Pazar 2026 tarihi itibarıyla değişken bir tablo sunuyor. Şehirde kapalı bir gökyüzü gözlemleniyor. Atmosfer serin. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum, Trabzon’un iklimini sevenler için alışıldık bir seyir. Yoğun nem oranı, hissedilen sıcaklığı düşürüyor. Hava serin bir çehre kazanıyor. Dışarı çıkarken hafif bir mont ya da hırka almak iyi bir fikir.

Bugün hava durumu yer yer rüzgarlı ve değişken. Genel olarak ılımandır. Deniz kenarında rüzgar serin bir etki yaratacak. Trabzon'daki gününüzü planlarken, rüzgar faktörünü aklınızda bulundurmalısınız. Kalabalık pazar yerleri ve şehir parkları bu havada kalabalıklaşabilir.

Pazartesi günü hava durumu değişecek. Sıcaklık 18 derecelere kadar düşebilir. Yine kapalı bir hava bekleniyor. Gün içinde hafif yağışlar görülebilir. Hava durumu aşırı soğuk değil. Ancak giyimde dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Salı günü ise hava daha ıslak bir hal alabilir. Sıcaklık aynı seviyelerde kalacak. Ancak sağanak yağışlar bekleniyor. Açık alanlarda durmayı planlıyorsanız, şemsiyenizi almanız iyi bir seçenek olacaktır. Trabzon’un nemli ikliminin etkisi ile hava çabuk serinleşecektir.

Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek önemli. Su geçirmez botlar da kullanmalısınız. Trafikte dikkatli olun. Yoğun yağışlar yolları kaygan hale getirebilir. Hava durumu ılıman olsa da, değişikliklere karşı tedbir almak her zaman en iyisidir.

Trabzon'da hava durumu genel itibarıyla değişkendir. Hava koşulları gündelik yaşamınızı etkilemeye devam edecek. İç mekan etkinlikleri planlayarak zaman geçirebilirsiniz. Dışarıdaysanız, hava şartlarına uygun hazırlıklar yaparak keyfinizi artırabilirsiniz.