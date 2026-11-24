Trabzon, 24 Kasım Salı 2026 tarihi tipik Karadeniz ikliminin etkisi altındadır. Sonbahar kışa geçiş dönemini hissettiriyor. Hava durumu ilginç bir seyir izliyor. Güneş arada göz kırpıyor. Ancak yer yer bulutlar gökyüzünü kaplıyor. Sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Nem oranı da yüksek seviyelerde seyrediyor. Yağışlar, boğucu bir hava yaratıyor. Bugünkü hava genel olarak hafif bulutlu ve ıslak.

Trabzon'un iklimi mevsimde değişkenlik gösteriyor. Hiss edilen serin rüzgarlar dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında. Açık havada vakit geçirenler şemsiye almalı. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde de yağış olasılığı sürüyor. Dış mekân etkinlikleri planlayanlar hazırlık yapmalı. Değişken hava koşulları göz önünde bulundurulmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek gibi. Perşembe günü hava 20 ile 23 derece arasında ısınması bekleniyor. Ancak bulutlar yine var olacak. Cuma günü yağışsız, açık bir hava bekleniyor. Uzun süreli plan yapanların sevindiği bir durum. Sıcaklıkların düşmemesi dış mekân etkinlikleri için faydalı. Fakat geceleri serin olabileceği akılda tutulmalı. Akşam saatleri için üst giysi tercihleri önemli hale geliyor.

İklimsel değişiklikler Trabzon’da hava durumu gözlemlemeyi zorunlu kılıyor. Yerli halk ve tatilciler için önemli bir konu. Beklenmedik yağışlar günlük yaşamı etkileyebilir. Tedbirli olmak fayda sağlar. Trabzon hava durumu sürekli değişiyor. Gün içerisinde esnek planlar yapılmalı. Bu mevsimde kalın giysiler ve su geçirmez kıyafetler bulundurulmalı. Trabzon'un doğasında keyifli anlar yaşamak için hazırlıklı olunmalı.