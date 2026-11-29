Trabzon hava durumu için 29 Kasım 2026 Pazar gününe ait canlı meteoroloji verisine erişemiyorum. Bu yüzden bugünkü koşulları kesin tahmin gibi aktarmak doğru olmaz.

Kasım sonundaki mevsim normallerine göre Trabzon’da hava genellikle serin, bulutlu, zaman zaman yağışlı olabilir. Gündüz sıcaklıkları çoğunlukla 12-16 derece civarında seyredebilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük seviyelere inebilir. “Bugünkü hava nasıl?” diye plan yapanların yola çıkmadan önce güncel tahmini kontrol etmesi faydalı olur.

Önümüzdeki birkaç günün mevsimsel görünümü, değişken hava koşullarına işaret ediyor. Bulutlanma artabilir. Aralıklarla yağış görülebilir. Sıcaklıklar gün içinde sınırlı ölçüde değişebilir. Bu bilgiler, doğrulanmış günlük tahmin niteliğinde değildir. Kıyı kesimlerde hava kısa sürede farklılaşabilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu planı yaparken güncel yerel tahminleri izlemek gerekir.

Dışarı çıkarken ince bir yağmurluk ya da su geçirmez mont bulundurmak, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmayı sağlar. Bu önlem, kıyı boyunca açık alanlarda özellikle yararlı olabilir. Serin sabahlarda, akşam saatlerinde katmanlı giyinmek sıcaklık değişimlerine uyum sağlamaya yardımcı olur.