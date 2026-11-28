Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal İsaören Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa A. (58) yönetimindeki motosiklet ile Mutlu B. yönetimindeki traktör henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

TRAKTÖRLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Mustafa A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır