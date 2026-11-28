Afganistan'ın Kunar vilayetinin merkezi Esadabad'da yerel saatle 10.00 sıralarında bir ortaokulun yakınında patlama meydana geldi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, patlamada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

AFGANİSTAN'DA ORTAOKUL YAKININDAKİ PATLAMA

Afganistan İçişleri Bakanlığı, ön incelemelere göre patlamanın okul yakınındaki bir madencilik şirketine ait patlayıcı deposunda ihmal ve dikkatsizlik sonucu yaşandığını açıkladı. Çevredeki bazı evlerin de hasar gördüğü olayda yaralananların Kunar'daki hastanelerde ve Celalabad'daki Nangarhar Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır