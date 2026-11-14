Şubat ayında İsrail ile birlikte başlattığı ve kamuoyunda destek bulmayan çatışmayı nasıl çözeceğine henüz karar vermediği belirtilen ABD Başkanı Trump, İran'a saldırılardan şimdilik vazgeçtiği aktarıldı.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynaklar, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlarıyla yaptığı toplantılar ve bir dizi istihbarat toplantısının ardından saldırıları ertelemeyi değerlendirdiğini dile getirdi.

Trump'ın ayrıca, tam kapsamlı bir savaşa dönülmemesini isteyen bölgedeki müttefiklerine anlayış gösterdiği belirtildi.

ERDOĞAN VE SELMAN İLE GÖRÜŞME

Üst düzey bir ABD'li yetkili ve konuya aşina bir diğer kaynağa göre Trump, son iki haftada yaptığı telefon görüşmelerinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fikirlerini sordu.

Reuters'ta yer alan habere göre her iki liderin de Trump'a İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaması çağrısında bulunduğu, Trump'ın ise her iki yönde de bir taahhütte bulunmadığı kaydedildi.

Görüşmeye aşina iki kaynağa göre Trump, 31 Ekim'de bin Selman'a seçimlerden sonra saldırmayı planladığını söyledi ancak Veliaht Prens, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların işe yaradığını savunarak saldırıyı ertelemesi için ricada bulundu.