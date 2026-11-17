Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlere değinen ABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasında anlaşma sağlanması konusunda önemli mesafe katedildiğini ifade etti.

Trump, Rusya ve Ukrayna konusunda bir anlaşmaya çok yakın olduklarını belirterek, savaşın sona erdirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Şİ VE PUTİN'E ÇAĞRI YAPACAK

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de savaşın sona erdirilmesine katkı sağlamasını istediğini belirtti.

İki lidere Ukrayna savaşının bitirilmesine yardımcı olmaları için baskı yapacağını söyleyen Trump'ın açıklamaları, savaşın geleceğine ilişkin diplomatik beklentileri yeniden gündeme getirdi.

GÖZLER KRİTİK ZİRVEDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Kasım'da üçlü görüşme yapacağı