Sosyal medya platformu TikTok bu kez insan ticareti skandalıyla gündeme geldi. İstanbul'da paravan danışmanlık şirketi kuran şebekenin, iş vaadiyle kandırdığı Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak onları zorla çalıştırdığı ortaya çıktı. Kadınların kazançlarına da komisyon bahanesiyle el koyan şebekeye ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ayrıca şebeke üyeleri 'komisyon ücreti' bahanesiyle kadınların kazandıkları paralara da el koydular.

168 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında şebekeye hukuki kılıf sağlayan bir avukatın da bulunduğu 8 şüpheli hakkında ayrı ayrı 168 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, firari Mehmet Melih İpekçi için yakalama kararı ve şirketin faaliyetlerinin durdurulması talep edildi.