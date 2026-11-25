Şişli'de faaliyet gösteren bir otomotiv servisinde 9 Kasım'da meydana gelen olayda, iddiaya göre otomobilinin bir lastiğinde sorun yaşadığını söyleyen Furkan Ünal'a 4 lastiğinin de değiştirilmesi gerektiği söylendi.

"AYARI ELLEME, 'BOZUK' DE"

Serviste işlem yaptıran Furkan Ünal, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığını öne sürerek araç kamerası kayıtlarını sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde araç içerisinde bir ustanın diğerine “Ayarı elleme, ‘bozuk’ de” dediğinin duyulması ve Ünal'ın şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, otomotiv servisinde denetim yaptı.

EKİPLER İDARİ YAPTIRIM UYGULADI

Denetim sırasında 'fiyat etiketi ve hizmet fiyat listelerinin bulunmaması', 'servis fişi düzenlenmemesi', 'garanti belgesinin tüketiciye teslim edilmemesi' ve 'tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılması'na ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Aykırılıklar tutanak altına alınarak işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.

DHA

ÜRÜNLERDE FİYAT ETİKETİ, HİZMETLERDE FİYAT LİSTESİ YOK

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde; satışa sunulan motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve sileceklerde fiyat etiketi bulunmadığı tespit edildi. Rot balans, lastik değişimi, jant düzeltme, periyodik bakım ve check-up hizmetlerine ilişkin fiyat listelerinin de işletmede bulundurulmadığı belirlendi.

DHA

'ÖZEL SERVİS' İBARESİ VE GARANTİ BELGESİ EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İşletmenin özel servis statüsünde faaliyet göstermesine rağmen tabela ve servis fişlerinde ‘Özel Servis’ ibaresine yer vermediği, şikayetçi tüketiciye servis fişi düzenlemediği, yedek parça fiyat listesinin bulunmadığı ve servis fişlerinde zorunlu bilgilerin eksik olduğu ortaya çıktı. Tüketiciye satılan araç lastiğinin garanti belgesinin işletmede bulunmadığı ve tüketiciye teslim edilmediği de tespit edildi. Denetimde tespit edilen aykırılıklar tutanak altına alınarak işletmeye ceza-i işlem uygulandı.

DHA

REKLAM KURULU'NA SEVK EDİLDİ

4 lastiğin değiştirilmesi gerektiğinin söylenmesi, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışılması ve tüketicinin yanıltılması iddiaları nedeniyle konu ayrıca incelenmek üzere Reklam Kuruluna sevk edildi.

İŞLETME SAHİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İşletme sahibi Abbas Sezgin, “Şirketimizin sahibiyim. Olay 9 Kasım’da gerçekleşti. Müşterimiz buraya geldiği zaman lastiğinde bir balon olduğunu zaten kendi ifade etti. Olay anında ben burada yoktum ama burada çalışanların söylediği bu şekilde. Bir lastikte balon olduğu için bu balonlu lastiğin kesinlikle değişmesi gerektiğini biz söyledik. Bir tane lastiği aracına taktık. Daha sonra da ustalar aracı rota alıyorlar, rot ayarı da yapılıyor ve buradan çıkıp gidiyor. Faturası kesiliyor" dedi.

"BURADA EN BÜYÜK HATA ÇALIŞANIN"

Açıklamalarına devam eden işletme sahibi şunları söyledi:

"Burada en büyük hata çalışanın, beyefendinin aracın içerisinde, ‘aracı rota alın ve rotunu yapmayın’ tarzında bir konuşma gerçekleştiriyor. Gelen müşterimiz de haklı olarak bunun farkına varıyor, sanal medyada paylaşıyor. Daha sonrasında tabii bu araçta kayıt cihazı olduğu için kaydediyor. Olay sosyal medyada paylaşılmadan önce 15 Kasım'da bilgimiz oldu. O gün arkadaşın işine son verdik. Şirket olarak o arkadaşları gönderdik.

"20 YILLIK EMEĞİMİZ BİR ANDA YOK OLDU, HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Müşterimiz, bizi aramadı. Şirket sahibi olarak ne oğlumu ne beni kesinlikle aramadı. Biz burada 20 yıldır buradayız. 20 yıldır ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Onun için üzgünüz. 20 yıllık emeğimiz bir anda yok oldu. Bizim usulsüz bir ticaretimiz yoktur, kesinlikle bizim kazancımızın tamamı alın teridir. Helal kazancımız vardır. Onun için üzgünüz. Bizim için gelen müşteri de velinimettir. Ben herkesten özür diliyorum"

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır