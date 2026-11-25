Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 19 Kasım 2026 tarihinde verilen diploma iptali kararı sonrası İmamoğlu'nun avukatlarının temyiz başvurusu yapmıştı.

DANIŞTAY REDDETTİ

Danıştay 8. Dairesi, temyiz başvurusunu reddetti. Böylece İstanbul Üniversitesi'nin 18 Mart 2025 tarihinde aldığı diploma iptali kararına karşı yürütülen idari yargı süreci tamamlandı.

HUKUKEN KESİNLEŞMİŞ OLDU

İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı dava, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiş, ardından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi de istinaf başvurusunu kabul etmemişti. Son olarak Danıştay'ın verdiği kararla diploma iptali hukuken kesinleşmiş oldu.