İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan kan donduran olay, 10 Kasım Salı gecesi saat 23.00 civarında gerçekleşti. Hastanede tedavi gören eşini ziyaret ettikten sonra tek başına lüks malikanesine dönen 72 yaşındaki üç çocuk babası tekstilci Bekir Kayabaşı, evinde saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

BIÇAKLADIKTAN SONRA ATEŞ ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan incelemelerde Bekir Kayabaşı'nın iki bıçak darbesi ve tek kurşunla hayatını kaybettiği tespit edildi. Saldırganın, iş insanının cüzdanındaki nakit paraya, kredi kartlarına ve otomobil anahtarına hiç dokunmadan malikaneden kaçtığı anlaşıldı.

600 SAATLİK KAMERA KAYDI MERCEK ALTINA ALINDI

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş Şube, İstihbarat Şube, Olay Yeri İnceleme Şube ve Urla İlçe Emniyet ekipleri, olayı aydınlatmak için titiz bir çalışma yürüttü.

Soruşturma çerçevesinde İzmir, İstanbul ve Elazığ güzergâhlarındaki yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi, 30 KGYS kamerası ve 45 farklı noktadan alınan görüntülerle birlikte toplam 600 saatlik kayıt tek tek incelendi.

KIZI VE ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma neticesinde maktulün kızı Pınar Kayabaşı, sevgilisi Süleyman Altun ile şüpheliler Hakan Hüseyin Sürmelioğlu ve Mehmet Varan Altuntaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MİRAS İÇİN KİRALIK KATİL TUTMUŞ

Babasının mirasına konmak amacıyla sevgilisiyle iş birliği yaparak kiralık katil tutan Pınar Kayabaşı'nın kurguladığı planın detayları gün yüzüne çıktı.

Kiralık katil Ö.Ö.'yü Elazığ'dan İzmir'e getirttiği anlaşılan Pınar Kayabaşı'nın, zanlıyla Çeşme'de bir araya geldiği, cinayette kullanılacak silahı teslim ettiği ve eve kolayca girebilmesi için anahtar verdiği ortaya çıktı.

MALİKANEDE BİRLİKTE KEŞİF YAPMIŞLAR

Kiralık katil Ö.Ö.'nün, Pınar Kayabaşı ile birlikte Urla'daki malikaneye gelerek olay öncesinde keşif yaptığı belirlendi. İkilinin gerçekleştirdiği görüşmelerin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildiği saptandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ AMA VİDEO KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları reddeden Pınar Kayabaşı, "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Yıllardır babamın yanındayım" savunmasını yaptı. Ancak kiralık katil Ö.Ö.'nün, Pınar Kayabaşı ile yaptığı görüşmeyi videoya kaydettiği ve bu görüntülerin delil olarak soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.

MADDİ SIKINTI NEDENİYLE PLAN YAPMIŞ

Yaklaşık 40-50 işçinin çalıştığı babasına ait tekstil şirketinin yönetimini üç ay önce devralan Pınar Kayabaşı'nın, işlerin kötü gitmesi ve içine düştüğü ekonomik darboğaz sebebiyle cinayeti planladığı değerlendiriliyor.

Kayabaşı'nın cinayetten birkaç ay önce kızıyla beraber sevgilisi Süleyman Altun'un evinde yaşamaya başladığı da tespit edildi.

TELEFONUNU PARÇALAYIP DENİZE ATTI

Tetikçi Ö.Ö.'nün cinayetin ardından iletişim kurduğu cep telefonunu kırarak Çeşme'de denize attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İRAN'A KAÇMIŞ

Olay sonrası önce Van'a, ardından İran'a kaçtığı belirlenen Ö.Ö. hakkında kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarıldı.

EN GÜVENDİĞİ ADAMI ÖZEL ŞOFÖRÜYDÜ

Tutuklanan şüphelilerden Süleyman Altun'un, Bekir Kayabaşı'nın uzun yıllardır özel şoförlüğünü yaptığı ve iş insanının en güvendiği isimlerden biri olduğu bildirildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Altun'un yanı sıra, kiralık katil Ö.Ö.'yü Elazığ'dan İzmir'e getiren kişinin Mehmet Varan Altuntaş olduğu belirlendi.

EŞİ KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Aralarında Pınar Kayabaşı ve sevgilisinin de bulunduğu dört zanlının tutuklandığı olayda, Bekir Kayabaşı'nın eşinin hastanede kanserle mücadele ettiği öğrenildi.