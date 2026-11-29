İstanbul Valisi Davut Gül, Çatalca’da sel baskınları nedeniyle mahsur kalan 32 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Çatalca’da selden etkilenen bölgelere giderek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Yoğun yağıştan dolayı Çatalca’da bazı mahallelerimizde taşkınlar meydana geldi. Bazı hemşehrilerimizin bulunduğu bölgede kurtarılma talepleri oldu. İtfaiyemiz, AFAD’ımız, belediyemiz hemşehrilerimizi kurtardılar. 32 hemşehrimiz şu ana kadar kurtarıldı. Bölgede mahsur kalan kimse kalmadı. Diğer mahallelerde de ihbarlar geliyor. Arkadaşlarımız müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

Sel nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını söyleyen Vali Gül, tüm birimlerin görevi başında olduğunu vurguladı.

Vali Gül bölgede benzer taşkınları yaşanmaması için önlemler alınacağının altını çizerek, "Bundan sonraki süreçte de taşkın olduğunda, yağış olduğunda sıkıntılar olmaması için yapısal tedbirlerle ilgili de çalışmalarımız başlayacak" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır