21 Kasım Cumartesi 2026 tarihi için Van hava durumu dikkat çekiyor. Gökyüzü genellikle kapalı. Aralıklı yağışlar etkili olacak. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Bu durum serin ama çok soğuk olmayan bir hava yaratıyor. Zaman zaman rüzgarın da artacağı belirtiliyor. Dışarı çıkacakların kat kat giyinmeleri akıllıca olabilir. Açık alanlarda bulunmak isteyenler dikkatli olmalı. Yağışlar aniden başlayabilir.

Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Van'ın doğal güzelliklerini keşfedenler, günün erken saatlerini tercih edebilir. Aksi takdirde akşam saatlerine yaklaşırken soğuk hava hissedilecek. Dışarıda fazla zaman geçirecek olanlar sıcak içecekler almayı düşünebilir. Kahve veya çay iyi bir seçenek olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha karışık gözüküyor. Sıcaklık 17 dereceye kadar düşebilir. Bu, katmanlı giyinmeyi gerektirebilir. Yer yer yağışlar da bekleniyor. Hazırlıklı olmak yararlı olacaktır.

Van'da hava şartlarına uygun kıyafetler seçmek sağlık açısından önemlidir. Su geçirmez giysiler dışarıda gezenler için vazgeçilmez olmalı. Kalın mont ve uygun ayakkabılar soğuk ve yağışlı havalara karşı dayanıklılık sağlar. Hava durumu değişken olsa da temkinli olmak faydalıdır. Yağmur sonrası zemin kaygan olabilir. Dikkatli adımlarla yürümek akıllıca olacaktır.

21 Kasım Cumartesi 2026'da Van’da hava durumu hafif yağışlar ve serin bir iklim ile dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde benzer bir hava trendinin devam etmesi bekleniyor. Hazırlıklı olmak bu süreçte en önemli unsur.