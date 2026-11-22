Bugün, 22 Kasım 2026'da Van'da hava durumu değişken. Sabah saatlerinde hava, serin bir yapı sergiliyor. Sıcaklık, 7-9 derece arasında ölçülmekte. İlerleyen saatlerde sıcaklık 19-22 dereceye yükseliyor. Gün boyunca hava ılımlı hale geliyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş kendini gösteriyor. Dışarıda keyifli anlar yaşanıyor. Açık bir gökyüzü altında outdoor aktiviteler için harika bir gün geçiriliyor.

Günün ilerleyen saatlerinde hava durumu değişiyor. Akşam saatlerinde hava, serin bir yapıya bürünüyor. Kapalı bir görünüm alması dikkat gerektiriyor. Plan yapanların önlem alması önemli. Ücretsiz kış kıyafetlerini yanınıza almayı unutmayın. Akşam saatlerinde sıcaklık 5-7 dereceye düşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha karmaşık olabilir. Soğuk hava dalgası etkileyebilir. Gündüz sıcaklıkları 15-17 derece arasında olacak. Gece sıcaklıklar düşecek. Yer yer yağışlı günler olabilir. Meteorolojik tahminleri takip etmekte fayda var.

Havanın değişkenliği, günlük hayatı etkileyebilir. Van'da yaşayanlar veya buraya seyahat edenler için önlem almak önemli. Havayı göz önünde bulundurarak katmanlı giyinmek faydalı. Sabah serinliğinden korunmak için hafif mont veya hırka almak çözüm sunar. Hem sıcak hem de soğuk hava koşullarında uygun kıyafetler seçmekte fayda var. Güneş açtığında dışarı çıkarken akşam saatlerini unutmamalısınız.

Van hava durumu, bugünkü pozitif ilerleyişine rağmen değişkenlik gösterebilir. Önümüzdeki günlerde soğuk rüzgârlar etkili olabilir. Planınızı buna göre yapmanız, konforlu bir geçiş sağlar. Doğru önlemler alarak bu dönemi rahat bir şekilde geçirebilirsiniz.