Van hava durumu için 29 Kasım Pazar gününe ait güncel ölçümlere erişemiyorum. Bugünkü sıcaklıkla yağış ihtimalini kesin bilgi olarak aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusu için yerel tahminleri kontrol edin.

Kasım sonunda Van’da hava genellikle soğuk seyreder. Sabahları, akşamları sıcaklık belirgin biçimde düşebilir. Yağış görülürse yüksek kesimlerde kar veya karla karışık yağmur ihtimali bulunur.

Dışarı çıkarken kat kat giyinin. Eldiven, atkı gibi soğuktan koruyacak giysiler bulundurun. Yola çıkacaklar, buzlanma ihtimalini göz önünde tutmalı.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için canlı tahmin olmadan kesin öngörü vermek mümkün değil. Kasım sonundaki koşullar değişken olabilir. Plan yapmadan önce güncel tahmini kontrol edin.

Gece, erken sabah saatlerinde soğuk, sis veya buzlanma görülebilir. Yola çıkarken temkinli olmak, Van’da önümüzdeki günlerde işinizi kolaylaştırabilir.