Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettiği değerlendirilen banka hesapları ile bu hesaplarla bağlantılı kişileri takibe alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışma kapsamında, Bursa kent merkezinde belirlenen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve benzeri suç organizasyonlarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır