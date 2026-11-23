Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Kaplan ve eşi Sultan Kaplan'ın yalnız yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumdan şüphelendi.

Kokudan rahatsız olan komşular, çiftin yakınlarıyla iletişime geçerek durumu bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen çiftin yakınları, kapıyı açan kimse olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren yakınları, 78 yaşındaki Sultan Kaplan'ı hareketsiz halde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sultan Kaplan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

3 GÜN BOYUNCA EŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE AYNI EVDE KALDI

Ekiplerin yaptığı incelemede, yaşlı kadının yaklaşık 3 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Komşuları ise Sultan Kaplan'ı son olarak cuma günü gördüklerini ifade etti.

Yatalak ve demans hastası olan 78 yaşındaki Hüseyin Kaplan'ın, eşinin ölümünün ardından sesini duyuramadığı için yardım isteyemediği öğrenildi.Hüseyin Kaplan'ın bu nedenle 3 gün boyunca hayatını kaybeden eşinin cansız bedeniyle aynı evde kaldığı belirlendi. Eve gelen ekipler, yatalak ve demans hastası olan Hüseyin Kaplan'ı ambulansla hastaneye götürdü.

Sultan Kaplan'ın ölümüne ilişkin doktorlar tarafından yapılan değerlendirmede ise yaşlı kadının yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Sultan Kaplan'ın cenazesi, evde gerçekleştirilen incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır