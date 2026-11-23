İmamoğlu cephesinin hazırladığı alternatif listenin Genel Merkez’e ulaştığı, ancak Özel ve ekibinin listedeki isimlerin büyük bölümüne karşı çıktığı öne sürüldü. Yaşanan gerilim nedeniyle bugün açıklanması beklenen MYK listesinin ertelendiği iddia edildi.

Yeni Parti’de kongrenin ardından gözler yeni Merkez Yönetim Kurulu’na çevrilirken, parti kulisleri dikkat çeken bir iddiayla hareketlendi. 17-20 kişiden oluşması beklenen MYK için yürütülen çalışmaların, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu cephesi arasında krize neden olduğu ileri sürüldü.

İMAMOĞLU CEPHESİNDE RAHATSIZLIK!

Kulislerden edinilen bilgilere göre Genel Başkan Özgür Özel’in, yeni MYK listesini belirleme sürecinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmemesi İmamoğlu cephesinde rahatsızlık yarattı.

Parti yönetiminde söz sahibi olmak isteyen İmamoğlu ekibinin, MYK’nın oluşturulma sürecinde kendilerinin yeterince dikkate alınmadığını düşündüğü öne sürüldü.

İMAMOĞLU’NUN ALTERNATİF LİSTESİ GENEL MERKEZ’DE!

Krizin fitilini ateşleyen gelişmenin ise İmamoğlu cephesinden gelen alternatif MYK listesi olduğu iddia edildi.

İmamoğlu ekibinin hazırladığı listenin hafta sonu Genel Merkez’e ulaştırıldığı öğrenildi. Söz konusu listeyi değerlendiren Özgür Özel ve yakın çalışma ekibinin, önerilen isimlerin büyük bölümüne şerh koyduğu ileri sürüldü.

İki kanat arasında yeni yönetimde yer alacak isimler konusunda uzlaşma sağlanamaması, parti içindeki gerilimi daha da artırdı.

MYK AÇIKLAMASI SON ANDA ERTELENDİ İDDİASI!

Yeni Parti’de bugün sabah saatlerinde kamuoyuyla paylaşılması beklenen MYK listesinin, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ertelendiği iddia edildi.

Parti kulislerinde, İmamoğlu cephesinin kendi ekibinden isimlerin yeni yönetimde güçlü şekilde temsil edilmesini istediği, Özgür Özel’in ise MYK üzerindeki belirleyici rolünü korumakta kararlı olduğu konuşuluyor.

Liste üzerindeki görüş ayrılıklarının giderilememesi nedeniyle yeni MYK’nın ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu.

TEK KRİZ MYK DEĞİL! ADAYLIK VE ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ AYRILIĞI

Öte yandan parti içindeki gerilimin yalnızca MYK listesiyle sınırlı olmadığı öne sürülüyor.

‘Terörsüz Türkiye’ sürecine yönelik yaklaşımlar ve cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların da Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu cephesi arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştirdiği iddia ediliyor.

Özellikle cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaşanabilecek gelişmelerin, parti yönetimindeki güç dengelerini doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.

GÖZLER ÖZGÜR ÖZEL’İN VERECEĞİ KARARDA!

Kongre sonrasında birlik mesajlarının öne çıkması beklenirken, MYK listesi üzerinden yaşandığı öne sürülen kriz parti içindeki güç mücadelesini yeniden gündeme taşıdı.

Şimdi gözler, Özgür Özel’in açıklayacağı yeni MYK listesine çevrildi. İmamoğlu cephesinin önerdiği isimlerin yönetimde ne ölçüde yer bulacağı ve iki taraf arasında uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağı merakla bekleniyor.