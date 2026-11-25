Türkiye'nin gündemindeki Terörsüz Türkiye sürecinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzleme Komisyonu'nun 19 üyeden oluşacağını açıkladı. Bu hafta parti yönetimlerine yazı göndererek üye isteyeceklerini belirten Kurtulmuş, "Her ne kadar Yeni Parti ve İYİ Parti'den olumsuz bir yansıma olduysa da ben yine de kendilerine yazı yazacağım ve resmi olarak cevaplarını gönderene kadar kendilerini komisyona davet etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, Avustralya'daki MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 12’nci Parlamento Başkanları Toplantısı öncesinde uçakta gazetecilerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde gelinen noktanın büyük bir başarı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, ‘Türkiye modeli’ olarak adlandırdıkları bu sürecin devlet aklı ile millet vicdanının bütünleşmesi ve devletin tüm kurumlarının sahiplenmesiyle yürütüldüğünü bildirdi.

Bu süreçte hiçbir zaman bir ‘üçüncü göz’ bulunmadığını, tüm takip ve kontrolün milli iradenin denetiminde gerçekleştiğini vurgulayan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda farklı kesimlerin dinlenerek güçlü bir rapor hazırlandığını ve 10 Ağustos'ta 467 milletvekilinin oyuyla ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un kabul edildiğini hatırlattı.

Yasa kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında uygulamayı yürütecek kurulun faaliyetlerine başladığını aktaran Kurtulmuş, Meclis bünyesinde de bir izleme komisyonu kurulacağını belirterek, komisyonun millet adına sürecin takibini ve kontrolünü yaparak önemli bir fonksiyon icra edeceğini kaydetti.

"YEDİ PARTİNİN PARLAMENTODAKİ TEMSİL AĞIRLIKLARINA GÖRE OLUŞTURACAĞI BİR KOMİSYONU ESAS ALACAĞIZ"

Kurtulmuş, komisyon ile ilgili değerlendirmesinde, “Meclis’te grubu bulunan yedi partinin parlamentodaki temsil ağırlıklarına göre oluşturacağı bir komisyonu esas alacağız. Komisyon gerekirse önümüzdeki dönemde alt komisyonlar, farklı çalışma birimleri de kurabilir. Ama bu aşamada grubu bulunan yedi siyasi partiden arkadaşların komisyonda yer alması için biz yazılarımızı bu hafta içerisinde yazarak parti yönetimlerine göndereceğiz. Üye sayısı 19 olacak” ifadelerini kullandı.

*Toplam 19 üyeden oluşacak İzleme Komisyonunun siyasi parti gruplarına göre üye dağılımı şöyle:

- AK Parti: 9

- Yeni Parti: 3

- DEM Parti: 2

- MHP: 2

- CHP: 1

- İYİ Parti: 1

- Yeni Yol Partisi: 1

"YENİ PARTİ VE İYİ PARTİ'Yİ DAVET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Komisyonda kendisinin olmayacağını dile getiren Kurtulmuş, “Komisyona kim başkanlık yapacak bilmiyorum. 19 üyesi olacak komisyonun. Partilerin temsiline göre komisyon oluşacak. Bütün bu siyasi partilerin liderleriyle görüşmeleri yaptım. Gönlüm arzu eder ki geçmiş çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da Yeni Parti’den arkadaşlar bu sürecin içerisinde olsun, İYİ Parti’den arkadaşlar da bu sürecin içerisinde olsun. Bu, demokrasinin selameti bakımından daha doğru bir yoldur, fikirlerin daha güçlü bir şekilde tartışılması bakımından da önemli bir zemindir diye düşünüyorum. Her ne kadar her iki partiden de olumsuz bir yansıma olduysa da ben yine de kendilerine yazı yazacağım ve resmi olarak cevaplarını gönderene kadar kendilerini komisyona davet etmeye devam edeceğim. Partilerin aşağı yukarı tamamı bu süreçte de benim komisyon başkanı olmam yönünde tekliflerde bulunuyor” diye konuştu.

"ÖRGÜTÜN BÜTÜN UNSURLARIYLA SİLAH BIRAKTIĞI TESPİT EDİLİRSE YENİ KARAR YAYINLANACAK"

Kurtulmuş, örgütün kendisini feshettiğini anımsatarak, “Silahları bıraktığının tespit ve teyidi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşacak izleme komisyonuna ait değil. Bu süreci tabii ki bir genel göz olarak komisyon çok yakından takip edecek. Ama zaten ilgili güvenlik birimlerimiz ve istihbarat birimlerimiz sahadaki çalışmaları çok detaylı, titiz bir şekilde takip ediyorlar. Onlardan gelecek olan birtakım geri bildirimlerle Milli Güvenlik Kurulu, hakikaten örgütün bütün unsurlarıyla silah bıraktığını tespit ederse bir karar yayınlamış olacak ve ondan sonra zaten yepyeni bir safhaya geçilmiş olacak” açıklamasını yaptı.

Geri dönüşlerin başlaması konusunda görüşleri sorulan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Bunlar sürecin teknik detayları. Öyle görünüyor ki İmralı, örgüte büyük oranda hakim vaziyettedir. Dolayısıyla İmralı’dan gelecek olan her bir mesajın örgüt tarafından da çok yakından takip edildiğini veya o mesajlara uygun bir şekilde hareket edildiğini görüyoruz. Mühim olan, İmralı’da ortaya çıkan ve iki sefer kamuoyuyla paylaşılmış olan silahların bırakılması ve siyasal mücadele, siyasal rekabet ortamının oluşturulmasıyla ilgili ilan edilen görüşleri açıkçası şahsen değerli buluyorum, önemli buluyorum. Örgütün de büyük oranda bu çağrıya uyduğunu şimdiye kadar görüyoruz. Tabii ki örgütün içerisinde bazı direnen unsurlar olacaktır. 50-60 senedir çatışmadan, dağdaki yaşamdan başka bir şey bilmeyen bazı unsurların bu adaptasyon sürecinde zorlanması olağandır, bunu da çok yadırgamıyorum. Ama sonuçta ortada açık, berrak bir şekilde var olan ve bir yılı aşkın bir süredir devam eden örgütün iradesi var. 'Biz silahları bırakıyoruz, silahsızlanma sürecini teşvik ediyoruz ve tamamıyla örgütsel faaliyetlerimizi sonlandırıyoruz.' iradesi var. Bu irade ortadayken bunun mümkün olduğu kadar örgütle paylaşılmasının da yararlı olacağı kanaatindeyim.”

"BU DÖNEMİN İLK GEREKLİLİĞİ ESKİ SİYASİ EZBERLERİN GERİDE BIRAKILMASIDIR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, gelecek döneme ilişkin tavsiyelerde bulunarak, “Bu dönemin ilk gerekliliği eski siyasi ezberlerin geride bırakılmasıdır. Bunun ilk şartı da herkesin dil ve üslubuna dikkat etmesidir. Kullanılan dilin ve üslubun artık gerçekten kardeşliği, barışı, toplumsal bütünleşmeyi, aramızdaki tam manasıyla ahengin sağlanmasını gerektirecek şekilde revize edilmesi, düzenlenmesi ve yeni bir dil inşasının şart olduğu kanaatindeyim. Bunun için de bir tarafın, örgüt ve örgüte yakın çevrelerin ayrılıkçı dilden mutlaka vazgeçmesi, artık 'Bizim Türkiye’yi ayırmak, Türkiye’yi bölmek, parçalamak, burada ayrı bir politik kimlik oluşturmanın ötesinde ayrı bir devlet, bölge, federasyon, konfederasyon vesaire gibi bir şey oluşturmak derdimiz yok. Şimdiye kadar söylendiği gibi bizim Türkiye’de Cumhuriyet’in daha demokratik hale gelmesi için demokrasinin güçlendirilmesi yönünde taleplerimiz var' şeklinde özetlenebilecek siyasi çizginin artırılarak sürdürülmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani artık bu memlekette hiç kimse Türk’ü Kürt’ten, Kürt’ü Arap’tan, Sünni’yi Şii’den, Alevi’den ayırt edecek bir ayrımcı dili kullanmasın. Bu sürece verilecek en büyük zararın, dil ve üsluptan kaynaklanacağını düşünüyorum. Diğer çevrelerin de ayrımcı bir dil kullanmaması lazım. Yani Kürt’ü, diğer etnik ve mezhebi unsurlarımızı, vatandaşlarımızı sanki ikinci sınıf vatandaşmış gibi gören, algılayan, kendisinde bir üstünlük vehmeden ve gerçekten bu ülkenin ortak vatanımız olduğu inancından uzak bir şekilde ayrımcı, ötekileştirici bir dil kullanmanın da Türkiye’ye büyük bir zarar vereceği kanaatindeyim” değerlendirmesini yaptı.

“Komisyonun ilk toplantısı hakkında bir takvim var mı?” sorusuna Kurtulmuş, “Önümüzdeki hafta muhtemelen partiler cevaplarını yazarlar. Meclis’te bütçe görüşmeleri var, başlamadan ilk toplantımızı yaparız diye ümit ediyorum” yanıtını verdi.

Kurtulmuş, komisyonun sahada rol gösterecek bir misyonu olup olmayacağı konusunda ise “Öyle bir şey olmaz. Çünkü artık bütün o süreçler geride kaldı. Mühim olan aktif bir şekilde Meclis adına bu süreci takip etmesidir. Zaten zaman zaman hem Kurulla hem istihbarat birimlerimizle hem Türk Silahlı Kuvvetleriyle gerekli istişarelerde de bulunacaktır. Arkadaşlarımız çağrılarak belki komisyonu bilgilendirmeleri, hatta zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun bilgilendirilmesi yasanın bir gereği olarak da sağlanacaktır diye ümit ediyorum. Ama gidip de falan yerde hangi silah, kaç silah bırakıldı, bu Meclis komisyonunun vazifesi değildir” dedi.

"YENİ PARTİ ZOR KISIMDA DESTEK VERDİ, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE DESTEK VERMELİ"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in komisyon konusundaki kararıyla ilgili de açıklamada bulunan Kurtulmuş, “Kendisine de söyledim, şimdiye kadar açıkçası şu anda Yeni Parti’de olan arkadaşların önceki komisyonda çok büyük emekleri, katkıları oldu, çok değerli çabaları oldu. Hem komisyon çalışmalarının yürütülmesi bakımından hem de raporun oluşturulması sürecinde çok katkıları oldu. Dolayısıyla şimdiye kadar Yeni Partili arkadaşlar zor olan kısımda destek verdiler, bunun doğal bir gereği de önümüzdeki dönemde de destek vermeleridir. Eğer böyle davranırlarsa bunun siyasi bakımdan kendilerine de kazanç getireceğini biliyorum. Bu sürecin dışında kalan, bu süreci bir şekilde baltalamaya çalışan kimsenin olmayacağını ümit ediyorum. Çünkü artık millet barışın tadını ve muhtemel getirilerini benimsemiş, özümsemiş olduktan sonra bu sürecin aksamasına zarar verecek olan her fikri son derece değersiz bir şekilde dinler ve bir kenara bırakır. Bana bildirilmiş, alınmış bir kararları yok ama kararlarının da müspet bir şekilde alınmasını isterim. Gelin en farklı fikrinizi söyleyin, en ters fikrinizi söyleyin, sizin açınızdan olmaz gördüğünüz meseleleri nasıl oldurabiliriz, onları gelin burada müzakere edelim. Nihayetinde şunu çok net söyledim. Komisyon sadece bu örgütün silahsızlandırılması süreciyle ilgili bir komisyon değil, aynı zamanda Türkiye’de demokratik olarak karşılıklı müzakere ve istişare edilebilecek fevkalade güçlü bir yasal zemindir. Rapor 50 milletvekili arkadaşımızın 47’sinin oyuyla, birisi de çekimser kaldı, sadece iki ret oyuyla kazanılmış, 48 oya karşı iki ret oyuyla oluşturulmuş olan bir komisyon raporu var. Bunun içerisinde Yeni Partili arkadaşlar da var. Dolayısıyla bu şu demektir. Bu raporun her satırına komisyon sahip çıkıyor. Hiç şüphesiz, 6’ncı bölümde örgütün silahı nasıl bırakacağı ile ilgili hususlar yer almış, 7’nci bölümünde de Türkiye’nin ihtiyacı olan demokratikleşme adımlarının neler olabileceği çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Gelin hep beraber bu alandaki gelişmeleri takip edelim. Yeri geldiği zaman komisyon olarak tavsiyelerimizi yapalım ve orada çok büyük bir iradeyle ortaya koyduğumuz fikirlerin takibini yapalım. Bunun için de bir fikri takip heyeti olarak da komisyonu görmek lazım” ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL SUÇLARDA MİLLETVEKİLLERİ DE SORUMLU OLMALI"

Kurtulmuş konuşmasında dokunulmazlıklar konusuna da değinerek, yıllardır şahsi görüşünün, dokunulmazlıkların siyaset için gerekli olan bir husus olduğunu belirtti. Kurtulmuş, “Ama sadece kürsü masuniyeti, yani siyasi fikirlerin ifade edilmesi, siyasi fikirler ifade edilirken ortaya çıkabilecek herhangi bir soruşturma ve takibattan politikacıların bir şekilde korunması için dokunulmazlıklar şarttır. Ama bireysel suçlar, yüz kızartıcı suçlar, birtakım başka üçüncü şahıslara karşı işlenmiş suçlar konusunda, Allah aşkına, niye milletvekilleri dokunulmaz olsun. Milletvekilleri de Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer yurttaşları gibi yurttaştırlar ve bireysel suçlar konusunda mutlaka sorumlu olmaları ve bunun için de dönem sonlarını beklemeden bireysel suçlarla ilgili gerekli tahkikatların yapılabilmesinin önü açılmalıdır. Ama ifade ettiğim gibi siyasi suçlar konusunda, kürsü masuniyeti konusunda mümkün olan en güçlü şekilde siyasetçilerin, milletvekillerinin korunması demokrasinin gereğidir. Geri kalan ise demokrasinin bir parçası değil, bireysel suçlar kapsamında görebileceğimiz suçlardır” diye konuştu.

CHP kongresi sonrasındaki iddialar ve bazı siyasi isimlere yönelik para trafiği suçlamaları hakkındaki soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, bildiği kadarıyla henüz açılmış bir dava bulunmadığını dile getirdi. Ortaya atılan iddiaların siyasi tartışmalara neden olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu tür davaların mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının doğru yaklaşım olacağını aktardı. Kurtulmuş, “Benim şahsi kanaatim, bu tür davaların mümkün olan en kısa sürede bitirilmesini sağlamak olmalı” dedi.

YATIRIM FONU SORUŞTURMASI

Fon konusu, yönetimi ve siyasete etkisi noktasında değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Fon meselesi, anladığım kadarıyla zaten hayali birtakım yükseltmeler üzerinde oluşan bir iktisadi değer. Eğer çok saf, bu işten çok bihaber birisi değilse, bu fon meselesine zaten giren, bunun içerisinde oynayan herkes de hayali bir değer üzerinde oluşan iktisadi getiriyi elde etmek için fona girmiş vaziyette. Yani bilerek, isteyerek, taammüden yapılmış olan bir faaliyet var. 455 bin kişi sırf fondaki yatırımları dolayısıyla mağdur. Ama bir de bunun yanında fonda olmayan, borsada hisseleri değersiz hale gelen, yüzde 25, yüzde 38 değer kaybeden insanlar var. Burada katmerli bir taammüt var. Dolayısıyla bunun en ağır şekilde cezalandırılması, ilk günden beri söylediğimiz, kime gidiyorsa, nereye kadar uzanıyorsa bunların mutlaka hesabının sorulması sadece benim şahsi fikrim değil, milletin, kamuoyunun ortak beklentisidir. Bu konuda çok önemli adımlar atıldı. Fon işine bulaşmış olan, bir kısmı üst düzey isimler olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alındı, içeriye atıldı ve el konuldu, bir kısmına yurt dışı çıkış yasakları getirildi. Dolayısıyla burada ilk andan itibaren operasyon detaylı bir şekilde yürütülüyor. Ayrıca fon kurulu marifetiyle de yatırımcılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için adımlar atılıyor. Ama öyle anlıyorum mağduriyetlerin ortadan kalkması için epey daha bir çalışmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunun bir an evvel sonlandırılması gerekiyor. Türkiye’de şimdi terörü konuşuyoruz. Terörü konuşurken mutlaka hepimizin zihninde de bu mesele var. Milletin zihninde, herhangi bir kahvehaneye gittiğinizde de herhangi bir üniversitenin kampüsüne gittiğinizde de bu var. Dolayısıyla bu meselenin tamamıyla ayan beyan çözülmesi, hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde suçluların, sadece suçluların değil, kimin ihmali, kusuru, hatası varsa onların hepsinin mutlaka hak ettikleri cezayı bulmaları milletin beklentisidir ve böyle olacağını ümit ediyorum. İstikamet de bu yönde ilerlemektedir.”

Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen listenin açıklanmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, meselenin yalnızca listede yer alan kişilerden ibaret olup olmadığının bilinmediğini söyledi. Kurtulmuş, “Mesele sadece o listedekilerden ibaret midir, değil midir onu da bilmiyorum. Ama kim varsa hiç ayrım gözetmeksizin, kimin bu konuda hatası, kusuru varsa, kim milletin parasına göz dikmiş, gasp etmişse bunların hepsinden hesap sorulmalıdır. Şunu da söyleyeyim. Listede kimler var üzerinden de böyle listeyi bir siyasi polemik konusu yapmadan, 'şu kadar milletvekili var, bu kadar milletvekili var' konusu yapmadan bir an evvel sonucun alınması lazım. Siyasetteki arkadaşlara şunu tavsiye ederim. Siyaseti topyekun kötü, pis, eskilerin tabiriyle kabih bir işmiş noktasına getirecek olan her türlü algı operasyonu maalesef zamanı gelir, algıyı yapanlara da geri döner. Dolayısıyla burada siyasetçi suçlamaktan masum değildir. Herhangi bir suçu varsa, kimin varsa hesabını soralım. Ama siyasetçi diye başlayarak topyekun bütün siyasetçileri suçlamanın da son derece haksızlık olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır