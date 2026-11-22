Korkunç olay dün meydana geldi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri H.Ö. ile K.G. (20), motosikletle kaldırımdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada ikili ile karşılarına çıkan Yasin Demir ve arkadaşı S.K. (58) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

DHA

2 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö., Yasin Demir'i karın ve boyun bölgesinden bıçakladı. H.Ö. ile K.G., motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA

ORTAOKUL ÖĞRETMENİ KURTULAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Demir, hayatını kaybetti. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, H.Ö. ve K.G.’yi saklandıkları adreste yakaladı. Demir'in, Alanya’daki bir ortaokulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

DHA

DHA

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır