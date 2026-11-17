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Türkiye'de elektrik üretiminde kömür ilk sırada.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı giderek artsa da kömür, Türkiye'nin elektrik üretiminde önemli bir konumda. Kömürün elektrik üretimindeki payı yüzde 34 seviyesinde ve bu oranla kömür, en büyük kaynak olarak öne çıkıyor. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları hız kazanırken kömürlü termik santraller de elektrik üretimindeki ağırlığını korumakta. Fakat buradaki kritik nokta üretilen elektriğin arkasındaki kömürün nereden geldiği. Çünkü elektrik üretiminde kömürün büyük bir paya sahip olmasa da bu kaynağın tamamını Türkiye karşılamıyor.

Türkiye'nin yerli kömür kaynakları elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterli değil.

Türkiye'de taş kömürü ve linyit olmak üzere iki kömür türü bulunuyor. Zonguldak çevresinde çıkarılan taş kömürü, yüksek ısıl değeri sayesinde özellikle demir çelik sanayisinde kullanılıyor. Linyit ise daha düşük ısıl değere sahip olduğu için ağırlıklı olarak elektrik üretiminde değerlendiriliyor. Ama yerli linyit kaynaklarının enerji kapasitesi, Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterli miktarda değil. Bundan dolayı ithal kömür ve enerji üretiminin önemli bir bölümü yurt dışından getirilen kaynağa dayanıyor.

Kömürden üretilen elektriğin yaklaşık üçte ikisi ithal kömüre dayanmakta.

Türkiye'de kömürün elektrik üretimindeki payı yüksek olsa da bu üretimin yaklaşık üçte ikisi ithal kömür kullanılarak gerçekleştiriliyor. Yani elektrik santrallerinde yakılan kömürün önemli bir bölümü başka ülkelerden satın alınıyor. Enerji alanında sıkça duyduğumuz yerli kaynaklara dayalı üretim söylemini yeniden değerlendirmek gerek. Bir enerji kaynağını Türkiye'de kullanmak illa da o kaynağın Türkiye'de üretildiği anlamına gelmiyor. Üstelik ithal kömüre bağımlılık, uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat değişimlerinin ve tedarik sorunlarının Türkiye'nin enerji sistemi üzerindeki etkisini de artırıyor.

İthal kömür Türkiye'nin dış ticaret açığını büyütüyor.

Yurt dışından satın alınan kömür, enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlarken ülke ekonomisi açısından da kritik sonuçlar doğurmakta. İthalat için ödenen para, Türkiye'nin dış ticaret dengesi üzerinde baskı yaratırken cari açığı yükseltiyor. Hem de enerji kaynaklarının uluslararası piyasalardaki fiyatları değiştikçe kömür tedarikinin maliyeti değişiyor. Haliyle bundan sebeple enerji güvenliği ihtiyaç duyulan yakıtın hangi koşullarda ve hangi maliyetle sağlandığıyla ilgili. Yerli kaynakların yetersiz kaldığı bir sistemde, ithal kömüre bağımlılığı azaltmak ekonomik açıdan çok mühim.

Kömürlü termik santraller güneş ve rüzgar enerjisine kıyasla daha pahalıya elektrik üretiyor.

Kömürün tercih edilmesinin temel nedeni olarak ekonomi düşünülüyor. Fakat elektrik üretim maliyetleri karşılaştırıldığında tablo her zaman kömürün lehine çalışmıyor. Kömürlü termik santrallerin elektrik üretim maliyetleri, güneş ve rüzgar santrallerine kıyasla 1,4 ila 1,7 kat daha yüksek. Türkiye'de son beş yılda rüzgar enerjisi santrallerinin kurulum maliyetleri yüzde 40, güneş enerjisi santrallerinin kurulum maliyetleri ise yüzde 77 geriledi.

Eski kömürlü termik santraller verimlilik ve çevre açısından sorunlu.

Türkiye'deki yerli kömürle çalışan termik santrallerin önemli bir bölümü ekonomik ömrünü tamamlamış durumda. Bu tesislerde sık yaşanan arızalar ve düşük verimlilik, elektrik üretiminin sürdürülebilirliği açısından sorun oluşturuyor. Ayrıca kömür madenlerinden ve santrallerden kaynaklanan ince partikül maddeler ile cıva gibi kirleticiler, hava kalitesini ve insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Kömürün gerçek maliyetini hesaplarken çevre ve toplum üzerindeki etkilerine de bakmak çok ama çok önemli.

Türkiye'nin enerji geleceğinde güneş ve rüzgar yatırımları belirleyici rol oynayacak.

Kömüre bağımlılığı azaltmanın yolu, enerji ihtiyacını karşılayabilecek alternatif kaynakları geliştirmekten geçmekte. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarının artması, hem ithal yakıt ihtiyacını azaltma hem de sera gazı salımlarını düşürme açısından fırsat yaratıyor. Enerji dönüşümü tamamlamak için üretilen elektriği depolayabilecek bataryalara, güçlendirilmiş elektrik şebekelerine ve uzun vadeli planlamaya da ihtiyaç var. Türkiye'nin 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini toplam 120 gigavata çıkarma hedefi de bu dönüşümün önemli başlıklarından biri.