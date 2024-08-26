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Hac ön kaydı nasıl yapılır? Hac başvurusu ve Hac ön kayıt işlemleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
25.08.2024 22:36
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Hac farzını yerine getirmek isteyen binlerce Hacı adayı her yıl kayıt yaptırır. Türkiye'den Hacca gitmek için önce “Hac Kura Sistemi”ne kayıt olunmalıdır. Kura çekimleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilir. Her yıl yaklaşık 2,5 milyon hacı adayı arasından, ülke nüfusunun binde 1’i oranında bir kontenjan belirlenir. Bu sayı, yıllık duyurulara göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda, Hac ön kaydı nasıl yapılır?

Hac ön kaydı nasıl yapılır? Hac başvurusu ve Hac ön kayıt işlemleri

Hac kayıt ve başvuru tarihleri, milyonlarca vatandaşın dikkatle takip ettiği bir konudur. Kutsal toprakları ziyaret ederek Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, bu kritik bilgiyi öğrenmek için internet arama motorlarını yoğun bir şekilde kullanır. İslam’ın beş temel şartından biri olan Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenler, başvurularını yapar ve Diyanet İşleri Başkanlığı, kura çekimi ile hacca gitme hakkını kazananları belirler.

Hac ön kaydı nasıl yapılır?

Hac başvurusu ve hac ön kayıt işlemleri için e-Devlet Hac başvurusu yöntemi uygulanır. e-Devlet Hac ön kaydı adımları aşağıdaki gibidir:

  • www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.
  • Arama kısmına "Hac İşlemleri" yazıp "Hac İşlemleri (Diyanet İşleri Başkanlığı)" bağlantısına tıklayın. Kayıt yenileme işlemleri otomatik yapılmadığı için önceki yıllardan başvurusu devam edenler, "Ön Kayıt - Kayıt Güncelleme Başvurusu" butonunu kullanarak kayıtlarını güncellemelidir. Kayıt ücreti ödenmez ve önceki kura katsayıları etkilenmez.
  • Bilgilendirme ve "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni"ni okuyup kabul edin, ardından "Devam Et" butonuna tıklayın.
  • Yeni kayıt yapacaksanız ve ön kayıt ücretini yatırmadıysanız, ilgili bankalardan birine ödeyin. Ön kayıt için "Ön Kayıt - Kayıt Güncelleme Başvurusu" butonuna tıklayın. Ücret yatırıldıysa, kayıt ilinizi, ilçenizi, iletişim bilgilerinizi ve diğer bilgilerinizi girin.
  • "Devam Et" butonuna tıklayarak ikinci aşamaya geçin. Sağlık bilgileri, Kur’an bilgisi ve diğer detayları doldurun. Konaklama türünü seçin ve birlikte gitmek istediğiniz kişileri ekleyin. Bilgilerinizi doğrulayıp "Kaydet" butonuna tıklayın.
  • Başvurunuzun doğruluğunu kontrol etmek için "Başvuru Takip" butonunu kullanın. Hatalı bilgiler varsa, "Başvuruyu Düzenle" butonunu kullanarak düzeltmeleri yapın.
  • Yeni kişiler eklemek isterseniz, "Gruba Yeni Kişi Ekle" butonunu kullanarak bilgilerini girin.
  • Hac Ön Kayıt Başvurunuz tamamlanmıştır.

Hac ön kayıt ücreti nasıl yatırılır?

İlk kez kayıt yaptıracak vatandaşlar, hac ön kayıt ücreti yatırma işlemlerini anlaşmalı bankaların kurumsal hesaplarından gerçekleştirmelidir. Bu bankalar şunlardır:

  • Albaraka Türk Katılım
  • Emlak Katılım
  • Kuveyt Türk Katılım
  • Türkiye Finans Katılım
  • Türkiye Halk Bankası
  • Türkiye Vakıflar Bankası
  • T.C. Ziraat Bankası
  • Vakıf Katılım
  • Ziraat Katılım

Ön kayıt ücretini yatırmış olsalar bile, başvuru süresi içinde müracaatını tamamlamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için, başvurularını belirlenen süre içinde tamamlamaları önemlidir.

Süresi içinde başvuruda bulunmayanların Hac ön kayıt ücreti, talep etmeleri durumunda iade edilecektir. Hac ön kayıt ücreti internetten yatırma işlemi için anlaşmalı bankaların resmî site ve mobil uygulamaları kullanılmalıdır.

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