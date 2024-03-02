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  4. Hadise Bakü'de konser verdi... İddialı elbisesiyle kalça dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Hadise Bakü'de konser verdi... İddialı elbisesiyle kalça dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 10:53
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Her paylaşımı olay olan Hadise, son paylaşımıyla da çok konuşuldu. Sosyal medya hesabından mini kırmızı elbisesiyle kalça dansı yaptığı anları paylaştı. Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem oldu.

Dillere pelesenk olan şarkıları, sosyal medya paylaşımları ve daima çalkantılı olan özel hayatıyla adından söz ettiren Hadise, sahne tarzıyla da dillerden düşmüyor.

Cesur pozları ve iddialı sahne performanslarıyla sık sık gündeme gelen Hadise son olarak Bakü'de konser verdi.

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DANSINA YORUM YAĞDI

Mini kırmızı bir elbise tercih eden Hadise'nin kalça dansı çok konuşuldu. Dansıyla izleyenleri büyüleyen şarkıya hayranları tarafından yorum yağdı.

Şarkıcıya "Kırmızı sana çok yakışmış", "Yine çok güzel dans ediyor", "Çok hoş bayıldım" gibi yorumlar yapıldı.

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