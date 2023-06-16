Hadise bu sefer bikini iplerini indirdi! Sere serpe uzanıp poz verdi

Murda, Sefo ve Mero ile birlikte O Ses Rap yarışmasının jüri üyeliğini yapan başarılı şarkıcı Hadise'nin paylaşımları gündemde.

Mehmet Dinçerler ile boşanma sonrasında aşk hayatı, hakkındaki iddialar ve konser tarzıyla adından söz ettiren Hadise sınırları zorluyor.

Şarkıcı Hadise yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Hadise geçtiğimiz günlerde yanık teniyle dikkat çekmiş ve o haliyle sosyal medyanın diline düşmüşyü. Şarkıcı son olarak bikini iplerini indirerek güneşlendi.

Hadise şezlongta sere serpe keyif yaparken paylaşımda bulununca kardeşi Derya Açıkgöz'den alev emojisi Seda Sayan'dan da kalp emojisi geldi.

Hayranları ise Hadise'ye "Yaz gülü", "Sarı papatyam kurban olayım güneş kremini sür, güzel cildin yaşlanmasın", "Kraliçe" yorumlarında bulundu.



