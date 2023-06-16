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Hadise bu sefer bikini iplerini indirdi! Sere serpe uzanıp poz verdi

16.06.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Mehmet Dinçerler ile olaylı geçen boşanma süreciyle uzun süre gündemde kalan Hadise bir süredir verdiği pozlarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yanık teniyle dikkat çeken Hadise bu sefer bikini iplerini indirip sere serpe uzandı. O anları paylaşan Hadise'ye kız kardeşinden Seda Sayan'a pek çok isim yorum yaptı.

Murda, Sefo ve Mero ile birlikte O Ses Rap yarışmasının jüri üyeliğini yapan başarılı şarkıcı Hadise'nin paylaşımları gündemde.

Mehmet Dinçerler ile boşanma sonrasında aşk hayatı, hakkındaki iddialar ve konser tarzıyla adından söz ettiren Hadise sınırları zorluyor.

Şarkıcı Hadise yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Hadise geçtiğimiz günlerde yanık teniyle dikkat çekmiş ve o haliyle sosyal medyanın diline düşmüşyü. Şarkıcı son olarak bikini iplerini indirerek güneşlendi.

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Hadise şezlongta sere serpe keyif yaparken paylaşımda bulununca kardeşi Derya Açıkgöz'den alev emojisi Seda Sayan'dan da kalp emojisi geldi.

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Hayranları ise Hadise'ye "Yaz gülü", "Sarı papatyam kurban olayım güneş kremini sür, güzel cildin yaşlanmasın", "Kraliçe" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Murda mehmet dinçer

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