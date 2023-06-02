Hadise bu sefer sere serpe uzandı! Makyajsız hali dikkat çekti

Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise son olarak hakkında sert sözler söyleyen Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'ya tazminat davası açmasıyla gündeme geldi.

Son dönemde Murda ile adı çok sık anılan 37 yaşındaki Hadise O Ses Rap yarışmasından jüri olarak yoğun çalışma temposuna devam ediyor.

Sosyal medyada iddialı pozlarını paylaşan Hadise son olarak derin göğüs dekoltesiyle sere serpe uzandığı yataktan paylaşım yaptı.

Hadise'nin göğüs dekoltesi kadar makyajsız hali de gözlerden kaçmadı.



Hadise'nin pozlarına "Her halinle güzelsin" yorumları yağdı.

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab ile ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 3 program sunucusuna ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



