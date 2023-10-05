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Hadise davayı kazandı! Göndermeli pozu olay oldu

05.10.2023 09:46 | Son Güncelleme:
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Hadise, bir televizyon programında Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürüp, kendisine hakaretlerde bulunduklarını iddia ettiği Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'ye açtığı davaya kazandı. Hadise gündem olunca bakın nasıl bir gönderme yaptı.

Hadise, bir televizyon programında Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunulduğunu; onur, şeref ve saygınlığının zedelendiğini iddia ederek sunucu Bircan Bali, Seren Serengil, Arto ile televizyon programı yetkilisine manevi tazminat davası açmıştı.

Mahkeme, davalı üç sunucu ile televizyon programı yetkilisinin toplam 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Hadise'nin davayı kazanması sosyal medyada da gündem oldu.

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Mahkeme kararının ardından Hadise'nin Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Hadise paylaştığı fotoğraflara, "Nasıl uğraşıcan böyle bir belayla" notunu düştü.

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Hadise'nin paylaşımına "Bircan ve Seren çıldırıyordur" yorumları geldi.


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Hadise

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