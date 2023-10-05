Hadise davayı kazandı! Göndermeli pozu olay oldu

Hadise, bir televizyon programında Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunulduğunu; onur, şeref ve saygınlığının zedelendiğini iddia ederek sunucu Bircan Bali, Seren Serengil, Arto ile televizyon programı yetkilisine manevi tazminat davası açmıştı.

Mahkeme, davalı üç sunucu ile televizyon programı yetkilisinin toplam 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Hadise'nin davayı kazanması sosyal medyada da gündem oldu.

Mahkeme kararının ardından Hadise'nin Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Hadise paylaştığı fotoğraflara, "Nasıl uğraşıcan böyle bir belayla" notunu düştü.



Hadise'nin paylaşımına "Bircan ve Seren çıldırıyordur" yorumları geldi.



