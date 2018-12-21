MAGAZİN

Hadise'den gelinlikli paylaşım! '2019'dan beklentim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.12.2018 00:35 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise gelinlikli bir pozunu sosyal medya hesabından '2019'dan beklentim' notuyla paylaştı.

Hadise'den gelinlikli paylaşım! '2019'dan beklentim'

O Ses Türkiye'nin değişmez jüri üyesi Hadise ile Beyaz arasında aşk dedikodusu çıkmış ancak ünlü şarkıcı bu iddiayı yalanlamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri çeken Hadise, 'tbt' etiketiyle paylaştığı son fotoğrafıyla dikkat çekti.

Bir çekim sırasında giydiği gelinlikli bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Hadise, '2019'dan beklentim' notunu yazdı. Hadise'nin gönderisi kısa sürede 100 bine yakın beğeni aldı.
hadise

Hadise önceki gün de jürisi olduğu O Ses Türkiye'nin kulisinden paylaştığı fotoğraflar ile dikkat çekmişti.

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Çektiği selfieleri ardı ardına paylaşan Hadise, derin yırtmaçlı karesinin üzerine ‘yorgun ama mutlu’ notunu düştü.

hadise


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