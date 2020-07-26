Hadise’den ince mesaj! 'Aşk hayatın...'

Karantina döneminde iptal edilen projeleri nedeniyle zarara uğradığı konuşulan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

İngilizce olarak yaptığı paylaşımında hayata dair mesajlar veren Hadise, önemli projelerin arefesinde olduğunu da dile getirdi.

Hadise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Hayatında şu üç şeyi kendine saklamalısın: Aşk hayatın, gelirin, bir sonraki hamlen...”

Hadise'nin şu sıralar sevgilisi Kaan Yıldırım ile tekne turu yaptığı biliniyor.

