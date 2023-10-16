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Hadise'den İsrail-Hamas çatışmaları sürerken paylaşım! "Ben politikacı değilim"

16.10.2023 08:40 | Son Güncelleme:
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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları günlerdir sürerken sivil ölümlerinde sayıda gittikçe artıyor. Kan donduran görüntüler de paylaşılmaya devam ederken Hadise'de konuya dair bir açıklamada bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. Saldırılarda 750'si çocuk 2 bin 670 Filistinli hayatını kaybederken İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insanı dram her geçen gün derinleşirken ünlü isimlerden de açıklamalar geliyor.

Son olarak paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise'den bir açıklama geldi. "İnsanları görüyorum ama insanlık göremiyorum…" diyen Hadise devamında şunları yazdı:

"Hiçbir çocuğun, hiçbir kadının, hiçbir erkeğin, hiçbir insanın ölmemesi konusunda hepimiz hemfikiriz sanırım.

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Ben politikacı değilim.

Ben bir kadınım, kız kardeşim, bir anne babanın kızıyım, sanatçıyım. Ben hiçbir çocuğun, ailenin, insanın acı çekmemesini isteyen bir insanım.

Çocuklarını, ailelerini ve evlerini kaybedenler için dua ediyorum… Savaşı durdurun!"

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