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  4. Umut Evirgen 2 milyon TL'lik hasarı unutmadı! Alina Boz'dan 'eski aşk' isteği

Umut Evirgen 2 milyon TL'lik hasarı unutmadı! Alina Boz'dan 'eski aşk' isteği

16.10.2023 07:15 | Son Güncelleme:
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Pek çok ünlü kadınla birlikte olarak tanınan Umut Evirgen şu sıralar iddialara göre Alina Boz ile evlilik yolunda. Sevgilisine "Eski aşkları kıskanmak yok" şartı getiren Umut Evirgen'in bu şartı getirmesinin sebebi ise bakın neymiş...

Alina Boz Mithan Can ile ilişkisinin bitirir bitirmez yeni bir aşka yelken açmıştı. Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir, Tuba Büyüküstün, Dilan Çiçek Deniz ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olan Alina Boz iddialara göre evlilik kararı da aldı.

Evlilik iddiası ile gündemde olan çifte dair Müge Dağıstanlı bir iddiada bulundu. Dağıstanlı'nın söylediğine göre, Umut Evirgen müstakbel karısından evlilik öncesi bir söz istedi.

"Eski aşkları kıskanmak yok" şartı getiren Umut Evirgen'in bu isteğinin arkasından eski bir aşk çıktı.

Ekran Alıntısı

Evirgen'in eski aşkların bahsinin geçmemesini istemesinin sebebi şu; daha önceki ilişkilerinden birinde kıskançlık krizi patlak vermiş ve kim bilmiyoruz fakat o eski sevgili, Evirgen'in evinde ne varsa kırıp dökmüş ve 2 milyon TL'lik hasar meydana getirmiş...


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