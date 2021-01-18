Hadise'den Kaan Yıldırım açıklaması! 'Benim de duygularım var mutluyuz'

Hadise-Kaan Yıldırım çifti, 2020'nin son günlerinde ayrılık kısa süre sonra da barıtı.

Hadise, ayrılık sonrası, "Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim; bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" açıklamasını yapmıştı.

Barıştıkları iddiasından sonra hiç birlikte görüntülenmeyen çiftten Hadise bu iddialara noktayı koydu. Hadise açıklamasında "2020 yılında hangimizin psikolojisi yerindeydi ki... İkincisi ben de insanım benim de duygularım var. Bazen yoğun yaşayabilirim bence kadınlar özellikle bu konuda ben anlar. Her şey yolunda, çok mutluyuz."

