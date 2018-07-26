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Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi paylaştın

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2018 19:48 | Son Güncelleme

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti. Hadise, basın danışmanı aracılığıyla "İntihar yok, gıda zehirlenmesi" diyerek bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak annesinin Hadise'yi sarsan mektubu ortaya çıktı. Öte yandan, “Hadise’nin annesi intihar girişiminde bulundu, şahidim” diyen Nur Yerlitaş’a Hadise’den tepki geldi. Hadise yayınladığı mesajda Yerlitaş'a 'Benim özelimi paylaştın' dedi.

Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi paylaştın

teve2'deki '2. Sayfa' programı, Hadise'nin annesinin veda mektubunu ortaya çıkardı. Gülnihal Açıkgöz, mektubunda kızlarına sitem ederek "Ne kötüdür ki, ne kardeşlerden ne de evlatlardan yüzüm gülmedi. Allah sizleri güldürsün" diyor.

HADİSE'DEN NUR YERLİTAŞ'A TEPKİ
“Hadise’nin annesi intihar girişiminde bulundu, şahidim” diyen Nur Yerlitaş’a Hadise’den tepki geldi. Instagram hesabından bir mesaj yayınlayan Hadise, “Benim özelimi tüm Türkiye ile paylaştın. Özür dilemesi gereken sensin!” ifadelerini kullandı. İşte Hadise'nin o açıklamaları:

"Anne... Her zaman dile getirmişimdir bu kelimenin büyüklüğünü, derinliğini, anlamını... Birkaç hafta önce her zaman en değerlim olan annem ile ilgili üzücü bir olay yaşadık... Benim özel hayatımda yaşadığım durumu, hayatımda bir defa gördüğüm bir insan tarafından magazin programına bağlanıp konu edilmesini kınıyorum. Anlam veremiyorum!
Biz yaşadığımız durum karşısında kimin hangi doktoru aradığını bilmeden ve sadece annemizin durumunu düşünürken, “Bana teşekkür edebilirdiniz sizi ayıplıyorum” diye gelen bir mesaj söz konusu. Ben bu kişinin doktor konusunda yardımcı olduğunu sonra öğrendim ve öğrendiğim an aradım, teşekkür ettim. Bir insan böylesi bir üzüntü yaşarken kimlere teşekkür edelim diye düşünemez! Önce insan annesini, ailesini düşünür sonra gereken teşekkürlerini iletir! İnsanlar böyle bir üzüntü yaşarken “Beni aramadınız bana teşekkür etmediniz sizi ayıplıyorum” diye mesaj atılmaz.

Asıl o mesajı attığınız için, üstüne benim özelimi tüm Türkiye ile paylaştığınız için, özür dilemesi gereken kişi sizsiniz.

Anne konusunda bu kadar hassas ise bu şahıs benim annemin en özel durumunu neden konuşur acaba canlı yayında?! Benim ve ailemin özel durumunu bir magazin programına bağlanıp anlatmak sizin haddinize mi?! Ben özelimi özel tutmaya savaşırken, size özel hayatımı konuşma hakkını kim veriyor!

Yakın zaman önce sarf ettiğiniz bir cümleyle toplumda yarattığınız infiali, benim annemin sıkıntılı durumundan faydalanıp lehinize döndürmeye çalışmanıza göz yumamam… Annemi ve ailemi malzeme etmenize izin vermem!

Annemin durumu şu an iyi. Ve en önemlisi bu. Biz bir aile olarak bu durumdan daha da güçlenerek çıkacağımızdan eminim.

Bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan, desteğini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. Hadise"

hadise


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Hadise Nur Yerlitaş intihar gülnihal açıkgöz hadise annesi

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