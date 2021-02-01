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Hadise'den yeni akım! 'Sana benzemeyen ne varsa...'

01.02.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Hadise'den yeni akım! 'Sana benzemeyen ne varsa...'

Oyuncu Kaan Yıldırım ile barışan Hadise, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. 35 yaşındaki şarkıcı, takipçilerinin makyajsız fotoğraf paylaşması için çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisine yeniden şans verdiğini duyuran Hadise, makyajsız pozunu Instagram hesabından yayınladı.

Yeni bir akım başlatan ünlü şarkıcı, "Makyajsız pazartesi" etiketi ile yaptığı paylaşımla doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

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"SEN GERÇEK SENSEN GÜZELSİN"

Hadise, "Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin! Sen gerçek sensen güzelsin" sözleriyle takipçilerine çağrıda bulundu.

Koronavirüs pandemisi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 35 yaşındaki popçunun gönderisi kısa sürede yaklaşık 200 bin beğeni aldı.

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