Hadise: Doğum günü kutlamaları başladı

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yaklaşık 4 aydır Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Hadise bu defa erken doğum günü kutlamasında çekilen fotoğraflarını paylaştı. 22 Ekim'de 36 yaşına girecek olan güzel şarkıcı, "Doğum günü kutlamaları başladı" notuyla fotoğraflarını paylaştı.

Hadise'nin paylaşımına bir saat içinde 200 bine yakın beğeni geldi. Seda Sayan da paylaşıma "Doğum günün kutlu olsun bebeğim" yorumunu yaptı.



