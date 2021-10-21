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Hadise: Doğum günü kutlamaları başladı

21.10.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise, doğum gününü erken kutladı. 22 Ekim'de 36 yaşına girecek olan Hadise Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Doğum günü kutlamaları başladı" notunu düştü.

Hadise: Doğum günü kutlamaları başladı

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Yaklaşık 4 aydır Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

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Hadise bu defa erken doğum günü kutlamasında çekilen fotoğraflarını paylaştı. 22 Ekim'de 36 yaşına girecek olan güzel şarkıcı, "Doğum günü kutlamaları başladı" notuyla fotoğraflarını paylaştı.

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Hadise'nin paylaşımına bir saat içinde 200 bine yakın beğeni geldi. Seda Sayan da paylaşıma "Doğum günün kutlu olsun bebeğim" yorumunu yaptı.

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Hadise Instagram
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