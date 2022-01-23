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Hadise görümcesiyle 'Düm Tek Tek' şarkısı eşliğinde karşılıklı göbek attı

23.01.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisi Mehmet Dinçer'den evlilik teklifi alan iHadise, müstakbel görümcesinin düğününe katıldı. Düğünde kendi şarkıları çalan Hadise, bir ara müstakbel görümcesiyle karşılıklı göbek attı.

Ünlü şarkıcı Hadise nihayet aradığı mutluluğu buldu. Geçtiğimiz gün Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etmiş ve sevgilisinin kardeşinin gelinlikle, davul zurna eşliğinde evden çıkışını müstakbel kayınvalidesiyle yan yana izlemişti ve bir hayli eğlenmişti.

İSTENMEYEN GELİN İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ

İstenmeyen gelin olduğu konuşulan Hadise, kaynanasıyla yan yana verdiği pozla iddiaları çürüttü.

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MÜSTAKBEL GÖRÜMCESİNİN DÜĞÜNÜNDE GÖBEK ATTI

Bugünde Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününe katılan Hadise, görümcesiyle birlikte kendi şarkısı eşliğinde karşılıklı oynadı.

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Hadise
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