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Hadise ile Mehmet Dinçerler'in keyfi yerinde! Pazar pozu

19.12.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinden yeni fotoğraf geldi. Pazar gününü sevgilisiyle geçiren Dinçerler, ünlü şarkıcıyla pozunu, "Huzurum" notuyla yayınladı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in keyfi yerinde! Pazar pozu

Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü sanatçı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Birlikteliklerini sosyal medyaya taşıyan çiftten Dinçerler, Hadise ile mutluluğunu gözler önüne sermeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı ile objektif karşısına geçen Mehmet Dinçerler, sevgilisiyle birbirlerine sarılırken verdikleri pozu yayınladı.

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Hadise'ye "Huzurum" sözleriyle seslenen Dinçerler'in paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.


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Hadise
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