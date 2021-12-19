Hadise ile Mehmet Dinçerler'in keyfi yerinde! Pazar pozu

Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü sanatçı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Birlikteliklerini sosyal medyaya taşıyan çiftten Dinçerler, Hadise ile mutluluğunu gözler önüne sermeye devam ediyor.
Ünlü şarkıcı ile objektif karşısına geçen Mehmet Dinçerler, sevgilisiyle birbirlerine sarılırken verdikleri pozu yayınladı.
Hadise'ye "Huzurum" sözleriyle seslenen Dinçerler'in paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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