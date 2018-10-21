Hadise'nin gençlik fotoğrafı olay oldu!

\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Hadise'nin y\u0131llar \u00f6nceki foto\u011fraf\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. 2008 y\u0131l\u0131nda, 'X Factor Bel\u00e7ika' program\u0131nda sunuculuk yapan Hadise'nin k\u0131sac\u0131k sa\u00e7lar\u0131 hayranlar\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\nHadise'nin sa\u00e7lar\u0131 ve imaj\u0131 g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.\n\nPARTNER'D\u00fcnyan\u0131n en ate\u015fli b\u00fcy\u00fckannesi' \u00e7\u0131plak foto\u011fraf\u0131 engellenince...\u00c7a\u011fla \u015e\u0131kel: 'A\u015fka kap\u0131m\u0131 kapatmad\u0131m' \u0130rem Derici: Yaln\u0131zl\u0131ktan nereye saraca\u011f\u0131m\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m
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