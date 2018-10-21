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Hadise'nin gençlik fotoğrafı olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.10.2018 21:15 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'de jüri üyesi olan Hadise'nin yıllar önce sunuculuk yaptığı fotoğrafı olay oldu.

Hadise'nin gençlik fotoğrafı olay oldu!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı. 2008 yılında, 'X Factor Belçika' programında sunuculuk yapan Hadise'nin kısacık saçları hayranlarını şaşırttı.

Hadise'nin saçları ve imajı görenleri hayrete düşürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise hadise gençlik o ses türkiye

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