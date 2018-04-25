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Hadise'nin plajı neden yıkıldı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2018 15:44 | Son Güncelleme

Hadise'nin Bodrum Yalıkavak'ta bulunan La Plaj isimli işletmesi, belediye ekipleri tarafından kamusal alanı işgal ettiği gerekçesiyle yıkıldı

Hadise'nin plajı neden yıkıldı?

Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün Yalıkavak Mahallesi'nde iki yıldır işlettikleri La Plaj isimli işletmeleri, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

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Ünlü sanatçının 2 yıldır işletmeciliğini yaptığı mekanın ruhsatsız olduğu ve mülk sahibiyle borç yüzünden mahkemelik olduğu iddia edildi.

Hadise'nin iki yıldır işlettiği La Plaj kepçelerle yıkıldıHadise'nin iki yıldır işlettiği La Plaj kepçelerle yıkıldı

Sahildeki eğlence mekanı, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından işletmenin kamusal alanı işgal eden kısımlarının olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz gün dozer ve kepçelerle yıkıldı. Büyük bölümü yıkılan işletmenin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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Hadise hadise plaj

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