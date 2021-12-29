Hadise ve Mehmet Dinçerler'in olaylı gecesi! Basın mensuplarından kaçarken...

Bir süredir aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler önceki akşam bir özel hastaneye gitti. Hastane yönetimi birbirine kattıkları ileri sürülen çift, karşılarında basın mensuplarını görünce ne yapacaklarını bilemediler.

TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİLER

Magazin Burada kameralarına yakalanan çift, araçlarıyla evine giderken trafik kurallarını hiçe saydı. Basın mensuplarının peşlerinde olduğunu fark eden ikili, önce kırmızı ışıkta geçti sonra polis çevirmesinden kaçmaya çalıştı. Aracın içinde maskeyle oturan çift, muhabirlerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı.

